МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Власти Москвы начали в четверг выплаты пособий по безработице с московской доплатой, программа выплат будет действовать до 30 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей – федеральное пособие, 7 370 рублей – доплата из бюджета Москвы. Выплаты мы начали сегодня. Программа выплат будет действовать до 30 сентября", — сообщил мэр.

Собянин отметил, что подать заявку можно на сайте czn.mos.ru или на портале госуслуг. Горожанам необходимо будет заполнить электронную форму и прикрепить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении.

"Никуда ходить не надо. Никаких справок о доходах с последнего места работы приносить не нужно. Двух безуспешных собеседований с потенциальными работодателями не требуется. Ждать 10 дней для признания безработным тоже не придется", — отметил Собянин.