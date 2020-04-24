МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Около 10% россиян воспользуются новой системой выдачи пропусков, которая будет внедрена в 21 регионе России. Как пишет РБК со ссылкой на Минкомсвязь, граждане смогут оформлять пропуск сроком на 12 часов, работодатели — на большее время.

Ведомство, которое и разработало новую систему, отмечает, что ее можно будет использовать в любом регионе. Как сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, для российских субъектов она будет бесплатной.

Система создана на инфраструктуре электронного правительства "Ростелекома" в рамках существующего контракта.

Отмечается, что "Ростелеком" выступает единственным поставщиком по выполнению этих работ с осени 2019 года до конца 2021-го. Сумма контракта — 11,99 млрд рублей.

Россияне смогут оформлять пропуска через портал госуслуг.

На данный момент на этом сайте нем зарегистрировано около 100 млн учетных записей, порядка 75 млн из них — подтвержденные аккаунты.

Если у человека, которых хочет оформить пропуск, нет аккаунта на портале, он сможет оформить пропуск через мобильное приложение "Госуслуги.Стопкоронавирус".

Качанов сообщил также, что формат пропуска будет единообразным для всей страны: его можно будет предъявить не только в том регионе, где документ был получен.

Отдельно доработают степень защищенности портала госуслуг: она будет увеличена, чтобы избежать проблем, которые в первые дни запуска наблюдались в московской системе выдачи пропусков.