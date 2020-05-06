МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В Москве запустили онлайн-сервис для проверки цифровых пропусков сотрудников работодателями, сообщается на портале мэра Москвы.

"Руководителям ограниченных к посещению компаний необходимо подать заявление на выдачу цифровых пропусков с указанием тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте необходимо для обеспечения бесперебойной работы организации", — сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития города столицы.

Новая система работает на базе платформы Московского инновационного кластера i.moscow.

Она создана для использования руководителями компаний и индивидуальными предпринимателями.

Работодатели могут получить на платформе помощь в разделе "Для юридических лиц". Тут нужно ввести ИНН компании.

Далее на экране появится одна из надписей: либо "Посещение организации не приостановлено", либо "Посещение организации приостановлено".

В первом случае работодатель видит, что вид деятельности компании не внесен в список, который попал под ограничения на работу. Сотрудники такой компании смогут самостоятельно продлить свои пропуска на портале mos.ru.

Во втором случае компания попадает под ограничения на работу и ее сотрудники оформить рабочий пропуск самостоятельно не смогут. Тогда работодатель определит минимальное число работников, присутствие которых необходимо на рабочем месте.

На платформе i.moscow компании могут ознакомиться с инструкцией по составлению заявления на выдачу цифровых пропусков, а также получат ссылку на подачу этих сведений. После передачи данных работодателем в личном кабинете юридического лица цифровые пропуска будут сформированы в течение пару минут. После этого система отправит указанным в списке служащим на электронную почту коды пропусков, действие которых продлится до 11 мая включительно.

Помимо этого работодатели могут получить консультацию от специалистов о подаче документов на получение цифровых пропусков по телефону горячей линии +7 (495) 539-36-82.