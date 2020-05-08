МОСКВА, 8 мая — МОСКВА. В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая.

Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"С 26 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно): обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах", — отмечается в постановлении главы региона.

Помимо этого, согласно документу, жители Московской области обязаны оставаться по месту жительства, кроме случаев обращения за экстренной медпомощью, пути на работу, а также в ближайший магазин, выгула домашних животных в 100 метрах от места жительства и выноса мусора.

Цифровые пропуска, по которым жителям в исключительных случаях можно передвигаться в черте субъекта РФ, продолжат действовать до конца мая.

С 12 мая в регионе в киосках, на автовокзалах, автостанциях, и остановочных пунктах начнут продавать маски, респираторы и перчатки. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок действия ограничений в Подмосковье до 31 мая включительно… с 12 мая в киосках и ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах можно будет продавать маски, респираторы и перчатки", — сообщает штаб.

Напомним, что на прошлой неделе Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса, до 12 мая мера носит рекомендательный характер. После – обязательный — штраф за нарушение составит 5 тысяч рублей.

Еще одно поручение Воробьева — приостановить до 31 мая включительно посещение образовательных учреждений.

"Приостановить с 21 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации", — отмечается в поручении.