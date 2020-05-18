МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Екатеринбург возглавил рейтинг американского журнала Forbes самых недооцененных городов России.

Список городов был создан журналистом издания Джаредом Ранаханом.

Лидер списка — уральский город-миллионник Екатеринбург. По мнению автора, главной достопримечательностью "третьей столицы России" является богатое культурное наследие. Главным таким памятником он назвал Храм на Крови.

Второй в списке самых недооцененных городов — северный Мурманск. Здесь можно увидеть северное сияние.

В первую пятерку также вошли:

Элиста — здесь большая часть населения — буддисты,



Псков — идеальное место для всех, кто интересуется древнерусской историей,



в Хабаровске можно прогуляться по набережной вдоль Амура летом.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг российских городов, где были совершены заметные скачки в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние десять лет. Москва в список не вошла.

В топ-3 городов тогда вошли:

Нижний Новгород,



Санкт-Петербург,

Казань.



За ними идут Екатеринбург, Владивосток и Красноярск.