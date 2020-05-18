МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Москва из-а распространения нового кронавируса приостанавливает расходы на благоустройство, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заммэра столицы по экономике Владимира Ефимова.

По данным на утро 18 мая, в Москве зарегистрировано более 146 тысяч заболевших.

"Мы не можем не реагировать на складывающуюся ситуацию, и расходы, связанные с благоустройством, с мероприятиями развития, с не первоочередными инвестиционными проектами, мы уже поставили на паузу",- цитирует издание Ефимова.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в свою очередь рассказал, что работы по благоустройству города приостановлены до особого распоряжения. Законсервированы строительно-монтажные работы. Конкурсы пока тоже находятся в стадии ожидания.

Общая стоимость поставленных Москвой на паузу проектов по благоустройству — 350 миллиардов рублей.

Эта сумма включает расходы на различные мероприятия, ремонт городских объектов и дорог.

Бирюков говорил, что в планах на этот год — благоустройство более 40 улиц, набережных и других общественных пространств Москвы, а также работы в 180 парковых и озелененных территориях.