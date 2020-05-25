МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Москве составляет 1,7% и растет, на бирже труда стоит 130 тысяч человек, это очень низкий показатель, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если брать абсолютные цифры – безработица растет. У нас было около 30 тысяч официально зарегистрированных безработных, а сейчас уже 130 тысяч. Но если посмотреть на долю зарегистрированной безработицы, она составляет 1,7%. Это очень низкий показатель", — сказал Ефимов.

По его словам, сейчас в Москве существенно упрощен порядок регистрации на бирже труда, выплата безработным составляет 19,5 тысячи рублей.

"Из 100 тысяч человек, которые недавно встали на учет, только 30 тысяч – это москвичи, недавно лишившиеся работы, а 70 тысяч – это те, кто и раньше не имели работы, но не стояли на учете, а теперь пошли и зарегистрировались. Выплата выросла, и многие решили, что теперь имеет смысл за ней обратиться", — отметил заммэра.

Ефимов отметил, что согласно данным по балансу открытых вакансий и размещённых резюме, например, на HH.ru, уровень напряженности растет. "Пропорция количества вакансий и резюме меняется — вакансий становится меньше, а резюме становится чуть больше, но пока не критично", — добавил заммэра.

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