ВЛАДИВОСТОК, 10 июн /ПРАЙМ/. Фонд региональной поддержки промышленных предприятий создадут в Приморье для помощи в том числе предприятиям оборонно-промышленного комплекса – авиазаводу "Прогресс", "Восточной верфи" и другим, сообщил губернатор Олег Кожемяко, выступая с докладом на внеочередной сессии заксобрания края.

"Мы приняли решение создать в 2020 году фонд региональной поддержки промышленных предприятий. Он должен обеспечить льготные условия финансирования проектов предприятий, направленных на создание новой продукции, в том числе это предприятия оборонно-промышленного комплекса, продукции гражданского назначения, обновления материальной базы наших заводов… Прежде всего, такая поддержка будет адресована авиазаводу "Прогресс", 322-му ремонтному авиазаводу, "Восточной верфи", "Находкинскгому СРЗ", — сказал Кожемяко.

По его словам, финансирование будет осуществляться совместно с федеральным Фондом развития промышленности.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.

АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда.