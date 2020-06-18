МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Включение организации в специальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) позволит московским предпринимателям получить господдержку, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что принятый 8 июня федеральный закон №166-ФЗ позволит увеличить число компаний и ИП, которые могут пользоваться господдержкой. Главное условие ее получения — включение организации в специальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Сейчас в Москве зарегистрировано больше 773 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Причем около 150 тысяч предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Распространенная причина — непредставление отчетности в налоговую службу. По новому закону они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все полагающиеся МСП федеральные и региональные меры поддержки", — сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, включение в реестр МСП позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям получить доступ к широкому набору программ правительства Москвы. Среди них — 13 видов субсидий, льготное кредитование (под 3-7 процента годовых) и рефинансирование ставок.

Отмечается, что к федеральным мерам поддержки малого и среднего бизнеса относятся снижение страховых взносов в два раза (с 30 до 15 процентов), льготные кредиты и другие программы. Для предприятий из наиболее пострадавших в условиях пандемии отраслей предусмотрена дополнительная помощь на федеральном уровне.

В сообщении отмечается, что предприниматели могут получить статус субъекта МСП после предоставления сведений о среднесписочной численности работников и доходе за 2018 год в Федеральную налоговую службу до 30 июня 2020 года.

Кроме того, необходимые консультации по данной теме предпринимателям могут дать в ГБУ "Малый бизнес Москвы".