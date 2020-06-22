МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Столичные предприниматели с помощью Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ) смогли реструктурировать кредиты на сумму почти 2,5 миллиарда рублей, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

"За последние два с половиной месяца около 100 предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы для реструктуризации своих займов на общую сумму 2,47 миллиарда рублей. Объем поручительств фонда составил 1,26 миллиарда рублей", — приводятся на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Отмечается, что всего с начала 2020 года ФСКМБМ помог малому и среднему бизнесу привлечь заемные средства на сумму более 9,4 миллиарда рублей, что на 17% больше показателей прошлого года за этот же период.

Добавляется, что поручительства фонда покрывают до 70% суммы кредита. Средний объем поручительства фонда составляет около 19 миллионов рублей.

"Фонд проводит реструктуризацию задолженности с увеличением сроков договоров поручительства до шести месяцев без проведения дополнительного финансового анализа. Фактически решение принимается в течение одного дня", — добавляются на сайте слова Фурсина.