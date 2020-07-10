ХАБАРОВСК, 10 июл /ПРАЙМ/. Хабаровскому региональному отделению ЛДПР на утро пятницы неизвестно, где находятся депутаты краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, о задержании которых сообщалось накануне, заявил РИА Новости и.о. координатора отделения Захар Синяговский.

Действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск", были задержаны в четверг после задержания губернатора края Сергея Фургала. В отношении депутатов возбуждено дело по статье "мошенничество". Фургала считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.

"У нас мало информации. Что они, где они, мы не знаем. Задержаны они, в Хабаровске? Пока нет никакой информации. Только то, что есть в СМИ. Депутаты не работали на штатной оплачиваемой основе, они работали на общественных началах", — сказал Синяговский.

Он отметил, что отсутствие двух депутатов не повлияет на работу думы, так как кворум есть.

"Задержание двух депутатов партия связывает с делом задержанного губернатора, эти депутаты ранее работали на заводе "Амурсталь", это звенья одной цепи, по нашему мнению. Сейчас идет некое давление на партию в регионе. Мы не будем никого исключать из партии, об этом четко заявил Владимир Жириновский. Их вина пока не доказана", — сказал собеседник агентства.

"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") — единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент территории опережающего развития "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором.

В феврале сменился собственник завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор – Григорий Фрейдин. Кузнецову предложили заняться производственными процессами, но он отказался. Бальский сообщал РИА Новости, что намерен провести на предприятии финансовый аудит.