МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Общественный совет Арктической зоны, который будет мониторить взаимодействие резидентов экономической зоны и коренных малочисленных народов Севера (КМНС), будет сформирован в октябре 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Будет создан Общественный совет Арктической зоны. Он будет осуществлять мониторинг процессов взаимодействия резидентов и КМНС, принимать участие в разработке мер по охране окружающей среды в Арктике, готовить предложения по совершенствованию российского законодательства. Формирование совета должно быть завершено в октябре 2020 года", — сообщили в министерстве.

Как отметили в пресс-службе, процесс формирования общественного совета будет открытым, заявки смогут подать любые заинтересованные граждане.

"Один раз в два года будет проходить ротация состава", — рассказал представитель министерства.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Согласно принятому закону "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса.

Закон предусматривает ряд преференций для резидентов Арктической зоны: налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру. Пакетом законов также предусмотрены меры по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.