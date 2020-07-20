МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края депутата Госдумы Михаила Дегтярева вместо арестованного и отправленного в отставку Сергея Фургала.

Соответствующий текст указа президента приводит пресс-служба Кремля.

"Постановляю… назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края", — отмечается в сообщении.

Ранее Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

"Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ", — говорится в документе.

Напомним, что 9 июля текущего года Фургал был задержан 9 июля сотрудникам СК и ФСБ по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания он был отправлен в Москву.

Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. Место содержания — СИЗО "Лефортово".

Виновным Фургал себя не признает.