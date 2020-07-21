МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рейтинг самых благополучных российских регионов по версии РБК возглавил Санкт-Петербург.
Северная столица получила семь баллов и первую строчку рейтинга.
На втором месте — Москва (6,1 балла)
Третье место у Белгородской области (5,64 балла).
В топ-5 также вошли Московская и Воронежская области с 5,61 и 5,41 баллами соответственно.
Антилидерами рейтинга стали Калмыкия (минус 0,64 балла), Еврейская АО (минус 1,1 балла), Горный Алтай (минус 1,12 балла), республики Карачаево-Черкессия (минус 1,15 балла) и Тыва (минус 1,79 балла).
При составлении рейтинга авторы опирались на такие такие факторы, как:
- уровень покупательской активности,
- доступность жилья,
- доля своевременно выплачиваемых гражданами кредитов,
- уровень занятости,
- доступность спортивных и культурных объектов,
- климатические условия.
Составители рейтинга считают, что уровень жизни в Москве и Санкт-Петербурге приблизительно одинаков, но в Петербурге выше уровень обеспеченности населения жильем (25,5 против 19,4 квадратных метра на человека) и педагогами.
Ханты-Мансийскому автономному округу и Тюменской области возглавить рейтинг помешали климатические условия. А вот уровень жизни в Крыму, не смотря на прекрасный климат, отстает от среднероссийского: у региона 57-е место.
https://1prime.ru/regions/20200721/831805037.html