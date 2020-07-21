МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рейтинг самых благополучных российских регионов по версии РБК возглавил Санкт-Петербург.

Северная столица получила семь баллов и первую строчку рейтинга.

На втором месте — Москва (6,1 балла)

Третье место у Белгородской области (5,64 балла).

В топ-5 также вошли Московская и Воронежская области с 5,61 и 5,41 баллами соответственно.

Антилидерами рейтинга стали Калмыкия (минус 0,64 балла), Еврейская АО (минус 1,1 балла), Горный Алтай (минус 1,12 балла), республики Карачаево-Черкессия (минус 1,15 балла) и Тыва (минус 1,79 балла).

При составлении рейтинга авторы опирались на такие такие факторы, как:

уровень покупательской активности,



доступность жилья,



доля своевременно выплачиваемых гражданами кредитов,



уровень занятости,



доступность спортивных и культурных объектов,

климатические условия.

Составители рейтинга считают, что уровень жизни в Москве и Санкт-Петербурге приблизительно одинаков, но в Петербурге выше уровень обеспеченности населения жильем (25,5 против 19,4 квадратных метра на человека) и педагогами.

Ханты-Мансийскому автономному округу и Тюменской области возглавить рейтинг помешали климатические условия. А вот уровень жизни в Крыму, не смотря на прекрасный климат, отстает от среднероссийского: у региона 57-е место.