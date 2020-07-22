МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, обсудит меры поддержки региона.

"Я вам обещаю, что я позвоню ему (Дегтяреву — ред.) в ближайшее время, и договоримся о тех мерах поддержки, которые необходимы, здесь не вопрос", — сказалпремьер.

Правительство РФ, в том числе вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, намерено работать в связке с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, будет оказывать ему поддержку, заявил Мишустин.

"Дальний Восток — ну, конечно, это непростая история, все правильно. И сейчас я отвечаю на ваш (лидера ЛДПР Владимира Жириновского) запрос, конечно, мы будем с Михаилом Владимировичем работать и помогать ему будем. Мы понимаем, что он поехал на непростую ситуацию. И на сегодняшний день абсолютно очевидно, что правительство будет ему помогать, Юрий Петрович Трутнев и все наши коллеги в зависимости от ситуации, где он будет нуждаться в этой поддержке", — сказал Мишустин.

Дегтярев в эфире радиостанции в среду заявил, что не допустит сокращений персонала на заводе "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре.

"По "Амурстали" ситуация достаточно сложная. По предварительной оперативной информации, оно генерирует убытки. Некоторые горячие головы готовы перейти даже к сокращениям. Мы это, как краевая власть, допустить не хотим и не должны. Поэтому на этот счет будут и встречи и переговоры", — сказал Дегтярев на радио "Вести FM".

Он отметил, что экономика края позволяет "вернуть величие региону". "Экономика устойчивая, предприятия многие работают, все нормально, есть отдельные проблемы, мы с ними будем разбираться", — сказал врио губернатора.

Дегтярев добавил, что планирует начать поездки по краю со следующей недели, возможно, с предстоящих выходных.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Двадцатого июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.