МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Число самозанятых в столице выросло на 70% за первые шесть месяцев 2020 года, сообщается на сайте мэра Москвы.

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года он был распространен еще на 19 регионов.

"Общее количество плательщиков налога на профессиональный доход выросло с начала года на 70 процентов и достигло 324 тысяч", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в среднем самозанятых в столице становится больше на 20−25 тысяч в месяц.

Ефимов уточнил, что наблюдается рост поступлений в бюджет. В первом полугодии поступления составили 663 миллиона рублей, что на 34% превысило показатель за 2019 год.

"Сегодня в России зарегистрировано более 770 тысяч самозанятых, из которых каждый второй работает в Москве. Повышению привлекательности этого налогового режима также способствовала оказанная самозанятым антикризисная поддержка в виде возвращенного налога за прошлый год и налогового капитала в размере 12 130 рублей, предназначенного для погашения налога в текущем году", — приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.