МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Москва, Тула, Московская область и Санкт-Петербург могут объединить системы оплаты проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Москва обсуждает объединение систем оплаты проезда с тремя регионами: Тулой, Санкт-Петербургом и Московской областью", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в Санкт-Петербурге обсуждается применение и столичной платформы оплаты парковок.

"Помимо объединения билетных систем с Санкт-Петербургом обсуждается и московская платформа оплаты парковок", — сообщили в пресс-службе.