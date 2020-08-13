МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Москва, Тула, Московская область и Санкт-Петербург могут объединить системы оплаты проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Москва обсуждает объединение систем оплаты проезда с тремя регионами: Тулой, Санкт-Петербургом и Московской областью", — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что в Санкт-Петербурге обсуждается применение и столичной платформы оплаты парковок.
"Помимо объединения билетных систем с Санкт-Петербургом обсуждается и московская платформа оплаты парковок", — сообщили в пресс-службе.
https://1prime.ru/regions/20200813/831905736.html