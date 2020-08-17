МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин рассказал президенту России Владимиру Путину о восстановлении экономики после коронавируса, сообщив, что уже замечен рост в строительстве, сельском хозяйстве и текстильной промышленности.

Стенограмма рабочей встречи Путина с Махониным размещена на сайте Кремля.

"Хотел бы сказать, что мы реализуем меры поддержки нашего бизнеса и понимаем, что бизнес в любом случае пострадал. Три пакета мер региональных мы приняли. По данным Российского рейтингового агентства, шестое место мы занимаем по мерам. Но самое главное, наверное, не рейтинги все-таки, а доведение помощи до предпринимателей. 30 сфер затронули наши меры поддержки, это порядка 190 тысяч работников", — сказал Махонин.

По его словам, власти региона подготовили предложения в Законодательное собрание Пермского края.

"Вводим так называемую инвестиционно-налоговую льготу, это льгота [предоставляется инвесторам] взамен новых инвестиций в регион. Считаем это своевременным, поскольку все-таки надо планировать вперед. Относительно того, как себя чувствует промышленное производство: хотел бы сказать, конечно, мы отфиксировали снижение индекса промышленного производства на 2,5%. Это немножко лучше, чем среднероссийский показатель", — сказал врио губернатора.

Как отметил Махонин, строительство в регионе выросло на 11%, сельское хозяйство – примерно на 3%, текстильная промышленность выросла практически на 50%.

"Мы гордимся, что сейчас занимаем третье место по отгрузке на железную дорогу нашей продукции, будем дальше это направление усиливать. В регионе сформирован пакет инвестпроектов, порядка 80 инвестпроектов на сумму примерно 1,5 триллиона рублей. Важно, что все эти проекты подтверждены, и мы будем индивидуально с каждым инвестором работать, чтобы их поддерживать всячески на региональном уровне. Реализация проектов даст возможность создания 10 тысяч новых рабочих мест", — сказал глава Пермского края.

ПОМОЩЬ ЦЕНТРА

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин попросил у президента России Владимира Путина помощи в развитии кластера двигателестроения.

"Мы мечтаем о дальнейшем развитии кластера двигателестроения. В частности, можно было бы рассмотреть создание специализированных центров по двигателестроению гражданской и военно-транспортной авиации. Можно было бы подумать над сборкой в этих центрах, например, крупноразмерных турбинных лопаток, компрессоров, камер сгорания", — сказал Махонин.

"Хотелось бы, чтобы вами было дано поручение Министерству промышленности – министр (Денис Мантуров), кстати, был на производственной площадке, мы эту площадку называем "Новый Звёздный" – и Ростеху, чтобы они рассмотрели возможность развития этого кластера", — добавил он.

По словам врио губернатора, власти региона обязуются построить всю социальную инфраструктуру.

"Это школы, детские сады и жилье. Порядка 60 тысяч квадратных метров жилья мы планируем построить в этом микрорайоне", — рассказал врио губернатора.

ТРАНСПОРТ

Вопросы развития транспортной инфраструктуры и учреждений культуры в Пермском крае, в том числе источники финансирования этих проектов, будут проработаны совместно с правительством, заявил президент РФ Владимир Путин, пообещав дать соответствующие поручения.

"Соответствующие профильные ведомства, правительство получат необходимые поручения для их проработки: это касается и транспортной инфраструктуры, мостового сооружения, это касается учреждений культуры – всё это будет проработано. Вопросы все очень важные, безусловно, надо всё тщательно проработать с правительством по поводу источников финансирования", — заявил Путин.