МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Из российских регионов 47 субъектов завершили первое полугодие текущего 2020 года с дефицитом бюджета, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование компании Finexpertiza.

Самый большой дефицит бюджета — у Москвы. Расходы столицы в январе-июне превысили доходы на 160 млрд рублей.

Второе место — у Подмосковья, этот субъект РФ ушел в "минус" на 55,5 млрд рублей.

Finexpertiza напоминает, что в разгар пандемии коронавируса в стране именно эти два региона вводили наиболее жесткие ограничения на работу предприятий. Это привело к сокращению оборотов, прибылей и, как следствие, — собираемости налогов.

При этом властям Москвы и Московской области пришлось резко увеличить расходы на здравоохранение и поддержку населения во время пандемии.

Третье место — у республики Татарстан. Здесь дефицит бюджета составил 25,3 млрд рублей.

По мнению авторов исследования, отрицательное сальдо бюджета Татарстана связано со снижением цен на нефть, которая активно добывается в регионе.

Суммарная "бюджетная дыра" всех регионов оценивается авторами исследования в 213,7 млрд рублей.

Выйти в "ноль" или даже показать профицит бюджета смогли 38 российских региона. Лучший результат — у Сахалинской области — профицит 43,4 млрд рублей.