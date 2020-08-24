МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует исключить проект сухогрузного района порта Тамань из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документы к июльскому заседанию правительственной комиссии по транспорту.

В документах отмечается, что реализация проекта остановлена и "инициировано исключение из федерального проекта".

ФГУП "Росморпорт" подтвердил изданию, что Минтранс поддержал исключение сухогрузного района в Тамани из КПМИ. Это связано с тем, что основным грузовладельцам — "Кузбассразрезуглю" и "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) — проект стал неинтересен из-за падения цен на уголь.

Проект сухогрузного района в порту Тамани стоимостью 183 миллиарда рублей обсуждается с 2012 года и за это время неоднократно менялся. Последняя версия не предполагала привлечения бюджетных средств. Первый этап должен был завершиться в 2023 году, мощность порта должна была составить 62 миллиона тонн, а затем – более 90 миллионов тонн.

Кроме порта Тамань, из КПМИ планируется исключить также угольный терминал "Север" и зерновой терминал "Зарубино", пишет газета. Оба проекта планировала реализовать группа "Сумма" Зиявудина Магомедова к 2024 году, но после ареста бизнесмена в марте 2018 года они встали.

По данным издания, вместо этих терминалов планируется включить в КПМИ несколько других проектов. Среди них — увеличение мощностей терминала "Дальтрансуголь" до 40 миллионов тонн (стоимость проекта — 31,8 миллиарда рублей), "Высоцкий зерновой терминал" компании "Технотранс" (9,4 миллиарда рублей), а также зерновой терминал в морском порту Тамань компании "Агрохолдинг-Тамань" (32,5 миллиарда рублей). Впрочем, инвесторы пока не подтверждают своих намерений.