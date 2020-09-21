МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глубина падения потребительского спроса в России из-за глобального экономического кризиса и пандемии коронавируса составила в среднем 6,7%, пишет РИА Новости.
Такое падение было зафиксировано в январе-июле текущего 2020 года.
В среднем каждый россиянин урезал свои финансовые расходы примерно на четыре тысячи рублей.
Эти показатели существенно отличаются в зависимости региона России.
Эксперты агентства связывают это с вариативностью сроков и видов введенных из-за пандемии ограничений в каждом отдельном регионе.
Больше всего спрос упал у жителей:
- Северной Осетии — минус 16,4% процента,
- Якутии — минус 15,1%
- Приморском крае — минус 13,1%.
В части регионов спрос, наоборот, вырос. Это касается:
- на Чукотке (рост 3,1%),
- в Ленинградской области (2%),
- в Тверской и Рязанской областях.
- Отмечается, что рост спроса в Тверской и РЯзанской областях мог быть обусловлен москвичами, которые жили на дачах во время пандемии.
https://1prime.ru/regions/20200921/832049365.html