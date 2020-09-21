МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глубина падения потребительского спроса в России из-за глобального экономического кризиса и пандемии коронавируса составила в среднем 6,7%, пишет РИА Новости.

Такое падение было зафиксировано в январе-июле текущего 2020 года.

В среднем каждый россиянин урезал свои финансовые расходы примерно на четыре тысячи рублей.

Эти показатели существенно отличаются в зависимости региона России.

Эксперты агентства связывают это с вариативностью сроков и видов введенных из-за пандемии ограничений в каждом отдельном регионе.

Больше всего спрос упал у жителей:

  • Северной Осетии — минус 16,4%  процента,
  •  Якутии — минус 15,1%
  • Приморском крае — минус 13,1%.

В части регионов спрос, наоборот, вырос. Это касается:

  • на Чукотке (рост 3,1%),
  • в Ленинградской области (2%),
  • в Тверской и Рязанской областях.
  • Отмечается, что рост спроса в Тверской и РЯзанской областях мог быть обусловлен москвичами, которые жили на дачах во время пандемии.