МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Московские компании и предприятия, которые нарушат распоряжение мэра о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на министра правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгения Данчикова.

"Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч. В случае причинения вреда здоровью человека либо повторного правонарушения на должностных лиц наложат административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до миллиона или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", — рассказал чиновник.

Он добавил, что проведение внеплановых проверочных мероприятий в организациях, которые нарушают санитарно-эпидемиологические требования, будут регламентированы с действующим законодательством.

Он напомнил, что меры для борьбы с распространением COVID-19, которые мэр Москвы Сергей Собянин озвучил ранее, являются необходимыми шагами.

"Нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу распространения COVID-19, что, в свою очередь, представляет опасность для жизни и здоровья москвичей", — пояснил он.

Напомним, что в четверг, 1 октября, Собянин обязал бизнес Москвы и предприятия на период с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленку. Исключение: медицинские службы, оборонные предприятия, "Росатом", "Роскосмос" и некоторые другие стратегические отрасл.

Также на удаленный режим работы должны быть переведены работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Ранее на неделе в столице объявили, что у московских школьников первые каникулы продлятся две недели: с 5 по 18 октября.