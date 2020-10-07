МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Власти Москвы выделил на борьбу с пандемией нового коронавируса 284 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду на своем официальном сайте.

Поддержку получили более восьми миллионов жителей мегаполиса.

Мэр отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в городе меняется не в лучшую сторону. "Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. Мы вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Для них временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Возобновлена работа системы социальной помощи. Московские школы ушли на двухнедельные каникулы. Предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы", — написал Собянин.

Говоря о тех, кто уже переболел новым вирусом, Собянин отметил, что эти граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и остальные. "Переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел", — отметил Собянин.

КАНИКУЛЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Власти Москвы не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах, сообщил Собянин в своём личном блоге.

"Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах", — отметил градоначальник.

Он отметил, что дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования. А в частные секции и кружки ходят дети из городских школ.

"Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали этому совету", — заключил он.