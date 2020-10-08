КАЛИНИГРАД, 8 окт — ПРАЙМ. Более 571 миллиона рублей потрачено на полную реконструкцию пяти дамб Калининградской области, находящихся в критическом состоянии, сказал журналистам директор ФГБУ "Центр развития ВХК" Минприроды России Илья Разбаш во время брифинга с министром природных ресурсов и экологии Калининградской области Олегом Ступиным.

"Более 571 миллиона рублей потрачено на реконструкцию пяти дамб Калининградской области: правобережные дамбы рек Луговой, Ржевки, Шлюзовой и Немонин, левобережная дамба реки Немонин. Работы по укреплению и очистке сооружений от растительности, наращиванию тел, укреплению откосов и строительству придамбовых каналов велись с 2013 года. В настоящее время они полностью завершены", — отметил Разбаш.

Он подчеркнул, что от технического состояния водозащитных дамб зависит своевременность отвода поверхностных и грунтовых вод, эффективность использования мелиорированных земель, безаварийный пропуск паводковых вод, а также защищённость населения, земель и объектов экономики от подтопления и затопления.

По его словам, общая протяженность реконструируемых объектов составила 54,3 километра, площадь защищенной от негативного воздействия вод территорий — 30 тысяч гектаров. В ходе реализации программы в области был проведен комплекс мероприятий, который позволил обезопасить от негативного воздействия вод более 3 тысяч местных жителей.

"Госпрограмма позволила кардинально улучшить ситуацию с плодородными пойменными землями, которые находятся ниже уровня воды. Калининградская область — уникальный регион, таких земель около 90 процентов. Аналогом является только Голландия», — сказал Разбаш.

Еще одной темой обсуждения стал вопрос расчистки рек.

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин заявил журналистам, что реки Прохладная, длина которой более 100 километров и Инструч, протяженность которой более 70 километров, планируют расчистить раньше срока. Работы ведутся в рамках национального проекта "Экология". Планируется убрать более 180 тысяч тонн донных отложений.

"Сам проект рассчитан до конца 2021 года, но и мы видим, что подрядчики смогут закончить работы уже в I квартале 2021 года", — сказал он.

Разбаш рассказал, что в Калининградской области по истечению времени мелиоративные, дренажные каналы стали полноценным реками. Некоторые приобрели статус федеральных водных объектов. При этом специфика их эксплуатации сопряжена с заиливанием и захламлением сухостоем. Все это требует серьезной работы.

"Основная проблема рек области — их заиливание и захламление. Поэтому, в регионе достаточно много объектов, которые требуют расчистки. На эти нужды области планируется выделить порядка 150 миллионов рублей. Общая протяженность рек в Калининградской области превышает 12 тысяч километров", — отметил Разбаш.