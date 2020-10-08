МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Крым и Севастополь получат почти 5 миллиардов рублей на строительство объектов водной инфраструктуры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Сегодня на заседании правительства выделим республике Крым и городу Севастополь почти 5 миллиардов рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 миллионов рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также на разработку дополнительных скважин", — сказал он на заседании правительства.