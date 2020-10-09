МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В столице на портале mos.ru заработал сервис, который позволяет работодателям передавать сведения о сотрудниках, переведенных на режим дистанционной работы.

Как сообщает мэрия, каждый понедельник, начиная с 12 октября, работодатели будут обязаны предоставлять информацию о числе переведенных на "удаленку" сотрудниках, а также о том персонале, который продолжает работать на территории работодателя.

Также будет необходимо указывать телефоны и номера машин тех, кто работает из дома.

Требование распространяется и на индивидуальных предпринимателей, и на организации.

Как пояснил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, такие данные о сотрудниках, как номера телефонов, машин, транспортных и социальных карт, необходимы для контроля соблюдения указа мэра столицы Сергея Собянина.

Если эти сведения не будут предоставляться либо они не подтвердятся, то компаниям будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение — приостановка деятельности фирмы.

Напомним, что с 5 октября в Москве на дистанционный режим работы работодатели должны были перевести не менее 30% сотрудников. Это связано с ситуацией заболеваемости коронавирусом в мегаполисе. Школьники столицы были отправлены на двухнедельные каникулы. С сегодняшнего дня, с 9 октября, в Москве временно заблокированы социальные карты, при помощи которых школьники и лица старше 65 лет могут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте.