МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В столице на портале mos.ru заработал сервис, который позволяет работодателям передавать сведения о сотрудниках, переведенных на режим дистанционной работы.
Как сообщает мэрия, каждый понедельник, начиная с 12 октября, работодатели будут обязаны предоставлять информацию о числе переведенных на "удаленку" сотрудниках, а также о том персонале, который продолжает работать на территории работодателя.
Также будет необходимо указывать телефоны и номера машин тех, кто работает из дома.
Требование распространяется и на индивидуальных предпринимателей, и на организации.
Как пояснил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, такие данные о сотрудниках, как номера телефонов, машин, транспортных и социальных карт, необходимы для контроля соблюдения указа мэра столицы Сергея Собянина.
Если эти сведения не будут предоставляться либо они не подтвердятся, то компаниям будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение — приостановка деятельности фирмы.
Напомним, что с 5 октября в Москве на дистанционный режим работы работодатели должны были перевести не менее 30% сотрудников. Это связано с ситуацией заболеваемости коронавирусом в мегаполисе. Школьники столицы были отправлены на двухнедельные каникулы. С сегодняшнего дня, с 9 октября, в Москве временно заблокированы социальные карты, при помощи которых школьники и лица старше 65 лет могут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте.
https://1prime.ru/regions/20201009/832139915.html