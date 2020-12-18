МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Ритейлеры Приморского края договорились с властями региона и подписали соответствующее соглашение о заморозке цен на три значимых продукта питания. Названа доля россиян, не читающих договор при оформлении кредита

Об этом сообщает правительство субъекта РФ.

К этой акции присоединились 120 продуктовых магазинов. В том числе продуктовые сети "Реми", "Фреш-25","Праус", "Михайловский" и "Самбери".

В частности, заморожены цена на:

сахар,



растительное масло,

макароны.

В магазинах, которые участвуют в этой акции, килограмм сахара будет стоить 46 рублей, бутылка растительного масла — начиная от 85 рублей, макароны — от 39 рублей.

Цены были установлены в соответствии с социальной программой "Доступное Приморье".