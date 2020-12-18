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https://1prime.ru/regions/20201218/832621493.html
В российском регионе заморозили цены на макароны
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Ритейлеры Приморского края договорились с властями региона и подписали соответствующее соглашение о заморозке цен на три значимых продукта питания. Об этом сообщает правительство... ПРАЙМ, 18.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Ритейлеры Приморского края договорились с властями региона и подписали соответствующее соглашение о заморозке цен на три значимых продукта питания.
Об этом сообщает правительство субъекта РФ.
К этой акции присоединились 120 продуктовых магазинов. В том числе продуктовые сети "Реми", "Фреш-25","Праус", "Михайловский" и "Самбери".
В частности, заморожены цена на:
- сахар,
- растительное масло,
- макароны.
В магазинах, которые участвуют в этой акции, килограмм сахара будет стоить 46 рублей, бутылка растительного масла — начиная от 85 рублей, макароны — от 39 рублей.
Цены были установлены в соответствии с социальной программой "Доступное Приморье".