МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российская столица стала одним из лидеров среди мегаполисов по качеству электронных сервисов и одержала победу на международном конкурсе "Город, где хочется жить", сообщается на сайте мэрии в субботу. В Москве утвердили порядок получения лекарств по QR-коду

"Москва вошла в число победителей XIII Международного смотра-конкурса городских практик "Город, где хочется жить". Российская столица признана одним из лидеров в СНГ и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов, а ее проекты названы лучшими инициативами по модернизации городской среды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломами конкурса были отмечены такие проекты российской столицы, как mos.ru, "Активный гражданин", "Наш город", городской инвестиционный портал, "Московская электронная школа" ("МЭШ") и мобильное приложение "Моя Москва".

"По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва — ориентир для многих мегаполисов. Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход, только тогда город будет развиваться сбалансированно, становясь с каждым годом комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Власти Москвы рассказали, сколько потратили на меры поддержки бизнеса

Согласно сообщению, проекты участников оценивались по качеству и результативности решений, социальному и экономическому эффекту, а также возможности их применения в других регионах. Работы-победители будут включены в "Библиотеку городских практик" конкурса и рекомендованы к реализации в городах СНГ и ЕАЭС.