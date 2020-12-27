МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления регионам 172,3 миллиарда рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин: регионы смогут сами устанавливать нормативы парковочных мест

"В ближайшие три года более 172,3 миллиардов рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральное финансирование позволит создать современную и качественную дорожную инфраструктуру в регионах, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы.

"Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий", — добавляется в сообщении.

Уточняется, что работа ведётся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", цель которого – к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.