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Правительство выделило 2,5 миллиарда рублей на поддержку трех регионов
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Правительство России направило ещё более 2,5 миллиарда рублей для поддержания стабильности Бурятии, Ингушетии и Мордовии, сообщается на сайте кабмина. "Регионы получат ещё более... ПРАЙМ, 27.12.2020
пандемия, регионы, дотации, правительство рф, россия, новости, экономика, регионы, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Правительство России направило ещё более 2,5 миллиарда рублей для поддержания стабильности Бурятии, Ингушетии и Мордовии, сообщается на сайте кабмина.
"Регионы получат ещё более 2,5 миллиарда рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Деньги поступят до конца 2020 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Финансирование направят трём регионам, пострадавшим от пандемии — Бурятии, Ингушетии и Мордовии. Часть транша поступит в Байконур. Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавируса.
В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено около 300 миллиардов рублей. Предусмотреть дополнительную финансовую помощь поручил президент РФ Владимир Путин.