МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Правительство России направило ещё более 2,5 миллиарда рублей для поддержания стабильности Бурятии, Ингушетии и Мордовии, сообщается на сайте кабмина. Правительство направит более 70 миллиардов рублей на новогодние выплаты

"Регионы получат ещё более 2,5 миллиарда рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Деньги поступят до конца 2020 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Финансирование направят трём регионам, пострадавшим от пандемии — Бурятии, Ингушетии и Мордовии. Часть транша поступит в Байконур. Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавируса.

В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено около 300 миллиардов рублей. Предусмотреть дополнительную финансовую помощь поручил президент РФ Владимир Путин.