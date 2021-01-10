МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Власти Московской области приняли решение о работе детских садов и школ в регионе. В частности, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение начать в первый рабочий день года — 11 января — работу школ и детских садов в очном режиме.

Напомним, что с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в школах по всей стране проходили каникулы. Детские сады не работали.

Подмосковные колледжи заработают 13 января.

Помимо этого в обычном режиме будут работать кружки дополнительного образования и секции в Московской области.

При этом в сообщении отмечается, что во всех образовательных учреждениях региона весь год будут сохраняться меры безопасности: они продлятся до 1 января 2022 года. В частности, помещения школ и садов будут регулярно проветриваться и дезинфицироваться. Учителя должны носить маски во время индивидуальной работы с учениками. Все остальные сотрудники образовательных учреждений обязаны пользоваться средствами защиты постоянно. Работники пищеблоков помимо масок обязаны пользоваться перчатками.

Как сообщает телеканал "360", за все время пандемии в Московской области выявили 168 409 случаев коронавируса. Вылечить и выписать из больниц удалось уже 126 629 человек. Скончались после инфицирования 3093 пациента. Область стабильно входит в тройку регионов по заболеваемости COVID-19.

"Двухнедельное дистанционное обучение объявляется в классе, если ковидом заболели 20% учеников. Всю школу отправляют на дистанционку при заболевании 30% школьников", — сообщает телеканал.