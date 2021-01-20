МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Дефицит бюджетов российских регионов по итогам 2020 года, по предварительным данным, составил 707 миллиардов рублей, из них 570 миллиардов приходится на 17 сырьевых регионов, Москву и Санкт-Петербург, сообщил Минфин РФ. Названы причины бюджетного дефицита у большинства российских регионов

"По предварительным данным Минфина России, бюджеты регионов в 2020 году исполнены с дефицитом в 707 миллиардов рублей, из них 570 миллиардов рублей приходится на 17 сырьевых регионов, а также на Москву и Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов началось во втором квартале 2020 года и достигало 9%. "Впоследствии показатели стали восстанавливаться, и по итогам года снижение составило 2%. При этом у 45 регионов наблюдается положительная динамика налоговых и неналоговых доходов. Наибольшее сокращение отмечено в сырьевых регионах", — добавляет Минфин.

В период распространения коронавируса регионам пришлось наращивать расходы — в 2020 году они увеличились на 15%, указывается в сообщении.

По оперативным данным Минфина, в 2020 году общие доходы регионов увеличились на 10%. "В течение года федеральный центр для дополнительной помощи увеличил межбюджетные трансферты на 1,3 триллиона рублей, до 3,7 триллиона рублей", — указывает министерство.

Добавляется, что более 40% дефицита бюджетов профинансировано за счет свободных остатков на счетах регионов, а 31% — за счет предоставленных бюджетных кредитов.

Минфин также напомнил, что в федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. "Исходя из ситуации в экономике, будут рассматриваться вопросы о дополнительной федеральной поддержке регионов. Все социальные обязательства государства будут выполнены", — подчеркивается в сообщении.