Декабрьская инфляция в бедных регионах оказалась выше, чем в богатых
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В российский регионах в декабре прошлого 2020 года цены росли быстрее в более бедных регионах, чем в состоятельных, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчетность ЦБ РФ.
Как следует из данных Банка России, треть (33,4%) общероссийской инфляции декабря — цены в Центральном федеральном округе.
17,2% — прирост инфляции в Приволжском федеральном округе. "Вклады остальных округов меньше", — отмечает издание.
Самый низкий прирост цен в декабре в годовом выражении зафиксирован в ЦФО. 3,8% — в Москве: это половина прироста цен в округе.
Что касается Московской области, то здесь прирост 4,7%. В Белгородской области — на 4,9%. Лидерами роста цен в ЦФО стали:
- Рязанская область (6%),
- Тульская область (6,1%),
- Липецкая область (6,1%).
- Абсолютным лидером стал Воронеж — 6,9%.
В Сибирском федеральном округе наименьший прирост цен фиксировался в указанный период в Новосибирске, Томске, Горно-Алтайске. Наибольший — в Иркутске, Барнауле, Абакане, Кызыле.
Выше остальных на Урале цены росли в Кургане, медленнее всего — в Салехарде и Ханты-Мансийске.
На Волге лидерами прироста цен стали Саратовская и Пензенская области.
В Южном федеральном округе — Калмыкия.
На Северо-Западе ценник медленнее всего повышался в Нарьян-Маре, быстрее всего — в Петрозаводске и Сыктывкаре.
Лидерами по инфляции в Дальневосточном федеральном округе стали Амурская область и Еврейская автономная область.
В Северо-Кавказском федеральном округе лидером повышения цен стал Дагестан — 7,3%.
По всей стране наименьший годовой рост цен зафиксировали на Чукотке — 1,9%.
"Закономерность для новогодних продаж была одной и той же по всей стране: в обеспеченных регионах цены повышались медленнее, чем беднее регион — тем выше была в нем предпраздничная инфляция", — подытожило издание.
https://1prime.ru/regions/20210128/832915236.html