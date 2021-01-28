МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В российский регионах в декабре прошлого 2020 года цены росли быстрее в более бедных регионах, чем в состоятельных, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчетность ЦБ РФ.

Как следует из данных Банка России, треть (33,4%) общероссийской инфляции декабря — цены в Центральном федеральном округе.

17,2% — прирост инфляции в Приволжском федеральном округе. "Вклады остальных округов меньше", — отмечает издание.

Самый низкий прирост цен в декабре в годовом выражении зафиксирован в ЦФО. 3,8% — в Москве: это половина прироста цен в округе.

Что касается Московской области, то здесь прирост 4,7%. В Белгородской области — на 4,9%. Лидерами роста цен в ЦФО стали:

Рязанская область (6%),



Тульская область (6,1%),



Липецкая область (6,1%).



Абсолютным лидером стал Воронеж — 6,9%.

В Сибирском федеральном округе наименьший прирост цен фиксировался в указанный период в Новосибирске, Томске, Горно-Алтайске. Наибольший — в Иркутске, Барнауле, Абакане, Кызыле.

Выше остальных на Урале цены росли в Кургане, медленнее всего — в Салехарде и Ханты-Мансийске.

На Волге лидерами прироста цен стали Саратовская и Пензенская области.

В Южном федеральном округе — Калмыкия.

На Северо-Западе ценник медленнее всего повышался в Нарьян-Маре, быстрее всего — в Петрозаводске и Сыктывкаре.

Лидерами по инфляции в Дальневосточном федеральном округе стали Амурская область и Еврейская автономная область.

В Северо-Кавказском федеральном округе лидером повышения цен стал Дагестан — 7,3%.

По всей стране наименьший годовой рост цен зафиксировали на Чукотке — 1,9%.

"Закономерность для новогодних продаж была одной и той же по всей стране: в обеспеченных регионах цены повышались медленнее, чем беднее регион — тем выше была в нем предпраздничная инфляция", — подытожило издание.