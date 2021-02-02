МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В докризисном 2019 году реальный сектор экономики РФ нарастил потери из-за банкротств контрагентов почти до 2 триллионов рублей, пишет РБК со ссылкой на оценку НКР и Rescore.
Такая высокая кредиторская задолженность компаний-банкротов создает риски для экономик субъектов РФ.
Кредиторская задолженность компаний-банкротов, то есть задолженность перед поставщиками, подрядчиками, персоналом и бюджетами, в 2019 году составила 1,9 триллиона рублей, это 3,8% от совокупной кредиторской задолженности в России.
"При банкротствах кредиторам возвращается, согласно проанализированным данным, не более 5% от сумм долга. Таким образом, речь идет о 1,8 триллиона рублей невозвратных потерь реального сектора в докризисном 2019 году", — пишет издание.
Как заявил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов, это не потери финансового сектора, не финансовый долг, а именно потери реальной экономики.
Первая десятка регионов России по доле банкротов с кредиторской задолженностью выглядит так:
- Мордовия — 44,7% банкротов, кредиторская задолженность — 75 миллиардов.
- Карачаево-Черкессия — доля банкротов 26,2%, кредиторская задолженность 13,3 миллиарда рублей.
- Чувашия — доля банкротов 22,3%, кредиторская задолженность112,6 миллиарда рублей.
- Хабаровский край — доля банкротов 20%, кредиторская задолженность 69,96 миллиарда рублей.
- Волгоградская область — доля банкротов 14,7%, кредиторская задолженность 45,99 миллиарда рублей
- Северная Осетия — доля банкротов 13,3%, кредиторская задолженность 3,97 миллиарда рублей.
- Татарстан — доля банкротов 12,3%, кредиторская задолженность 132,5 миллиарда рублей.
- Хакасия — доля банкротов 11%, кредиторская задолженность 3,98 миллиарда рублей.
- Саратовская область — доля банкротов 11%, кредиторская задолженность 18,89 миллиарда рублей.
- Алтайский край — доля банкротов 9,6%, кредиторская задолженность 10,63 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/regions/20210202/832945665.html