МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В докризисном 2019 году реальный сектор экономики РФ нарастил потери из-за банкротств контрагентов почти до 2 триллионов рублей, пишет РБК со ссылкой на оценку НКР и Rescore.

Такая высокая кредиторская задолженность компаний-банкротов создает риски для экономик субъектов РФ.

Кредиторская задолженность компаний-банкротов, то есть задолженность перед поставщиками, подрядчиками, персоналом и бюджетами, в 2019 году составила 1,9 триллиона рублей, это 3,8% от совокупной кредиторской задолженности в России.

"При банкротствах кредиторам возвращается, согласно проанализированным данным, не более 5% от сумм долга. Таким образом, речь идет о 1,8 триллиона рублей невозвратных потерь реального сектора в докризисном 2019 году", — пишет издание.

Как заявил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов, это не потери финансового сектора, не финансовый долг, а именно потери реальной экономики.

Первая десятка регионов России по доле банкротов с кредиторской задолженностью выглядит так: