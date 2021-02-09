МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС для зарплат врачам и среднему медперсоналу, вырастет с 15 до 20%, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Правительство высказалось о дополнительных мерах поддержки граждан

"Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала. При расчёте их объёма будет учитываться, сколько времени проработали новые медицинские работники. Размер резерва, который идёт на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20%", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, Минздрав определит виды медицинских организаций, которые смогут воспользоваться этими средствами, на основании заявок самих больниц и поликлиник.

"Все это повысит эффективность расходования средств фондов, ускорит перечисление средств, чтобы медики получали их без задержек", — добавил он.

Кроме того, правительство РФ изменило порядок финансирования территориальных фондов ОМС, выделяемого на зарплаты новых медицинских работников, сообщает пресс-служба кабмина. Власти хотят увеличить пенсионные выплаты для части россиян

"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением скорректировал правила предоставления бюджетных средств, которые направляются территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения коснутся резервных средств, предусмотренных на зарплаты новым сотрудникам. Согласно сообщению, получить допфинансирование теперь смогут все медорганизации, работающие по системе ОМС, а не только те, которые оказывают гражданам первичную медицинскую помощь. Добавляется, что при этом размер самого резерва вырастет с 15 до 20% от общего объёма нераспределённых средств.

"Больницы и поликлиники, которым необходимо дополнительное финансирование, будет определять министерство здравоохранения на основании их же заявок. Всё это ускорит процедуру перечисления денег в медицинские организации и их доведение до работников", — говорится также в сообщении

Отмечается, что изменения связаны с расширением контингента медработников, принимаемых на работу в 2021 году.