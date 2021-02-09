МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС для зарплат врачам и среднему медперсоналу, вырастет с 15 до 20%, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала. При расчёте их объёма будет учитываться, сколько времени проработали новые медицинские работники. Размер резерва, который идёт на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20%", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, Минздрав определит виды медицинских организаций, которые смогут воспользоваться этими средствами, на основании заявок самих больниц и поликлиник.
"Все это повысит эффективность расходования средств фондов, ускорит перечисление средств, чтобы медики получали их без задержек", — добавил он.
Кроме того, правительство РФ изменило порядок финансирования территориальных фондов ОМС, выделяемого на зарплаты новых медицинских работников, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением скорректировал правила предоставления бюджетных средств, которые направляются территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала", — говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения коснутся резервных средств, предусмотренных на зарплаты новым сотрудникам. Согласно сообщению, получить допфинансирование теперь смогут все медорганизации, работающие по системе ОМС, а не только те, которые оказывают гражданам первичную медицинскую помощь. Добавляется, что при этом размер самого резерва вырастет с 15 до 20% от общего объёма нераспределённых средств.
"Больницы и поликлиники, которым необходимо дополнительное финансирование, будет определять министерство здравоохранения на основании их же заявок. Всё это ускорит процедуру перечисления денег в медицинские организации и их доведение до работников", — говорится также в сообщении
Отмечается, что изменения связаны с расширением контингента медработников, принимаемых на работу в 2021 году.
https://1prime.ru/regions/20210209/833004676.html