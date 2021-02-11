МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ выделит в этом году 25 регионам в общей сложности 1 миллиард рублей на региональные программы развития промышленности, следует из сообщения ведомства. Правительство увеличит резерв средств на зарплаты медиков в регионах

Отмечается, что решение принято по итогам конкурсного отбора региональных программ развития промышленности для субсидирования из федерального бюджета.

"Всего субсидии получат 25 регионов. В перечень тех, чьи программы развития промышленности получат наибольшее финансирование в текущем году, вошли Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Чувашия, Коми, Ставропольский край, Курская область, Крым. Всего в бюджете на этот год заложен 1 миллиард рублей для финансирования в рамках единой региональной субсидии. Если механизм окажется востребован, то в последующие годы общая сумма может быть увеличена", — говорит глава ведомства Денис Мантуров.

Так, Карачаево-Черкесия получит 70 миллионов рублей, Бурятия – 65 миллионов, Чувашия – 61, Ставропольский край – 57 миллионов, Коми – также почти 57 миллионов, Крым и Курская область – по 50 миллионов рублей.

"Бюджеты регионов получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной (инженерной) инфраструктуре, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные Фонды развития промышленности", — поясняет Минпромторг.