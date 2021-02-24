МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что намерен побывать в каждом из регионов страны со сложной социально-экономической ситуацией.

"Ведем работу по 10 индивидуальным программам улучшения социально-экономического положения наиболее сложных регионов… Многие из десяти регионов я уже посетил в ходе своих рабочих поездок. И намерен, скажу вам, побывать в каждом из них, ведь сидя в кабинете принимать эффективные решения достаточно сложно, если не невозможно", — сказал Мишустин на встрече.

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