КЕМЕРОВО, 6 мар — ПРАЙМ. Объем финансирования программы социально-экономического развития Кемеровской области на 2021-2024 годы составляет 55 миллиардов рублей, из федерального бюджета будет выделен 51 миллиард рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Ранее в субботу на совещании по развитию Кузбасса премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что подписал программу развития региона.
"Общий объем финансирования программы из федерального бюджета 51 миллиард рублей, а в целом, с учетом региональных источников — 55 миллиардов рублей", — сказал Решетников.
По его словам, самый крупный блок мероприятий программы предполагает развитие инфраструктуры региона, на эти цели будет выделено 32 миллиарда рублей. Ключевой объект — строительство автомобильного обхода города Кемерово. По словам министра, объем финансирования дороги — 42 миллиарда рублей, половина из них будет выделена из федерального бюджета, вторая половина — привлечена регионом в рамках государственно-частного партнерства.
Решетников рассказал, что в рамках программы будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, будут построены магистральные водопроводы и прочее.
В части социального развития региона в программу включены мероприятия на сумму более чем 6 миллиардов рублей, в том числе строительство школы в Новокузнецке и больницы в Междуреченске. Кроме того, предусмотрены финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот, а также средства на переселение граждан из аварийного жилья.
https://1prime.ru/regions/20210306/833180331.html