КЕМЕРОВО, 6 мар — ПРАЙМ. Объем финансирования программы социально-экономического развития Кемеровской области на 2021-2024 годы составляет 55 миллиардов рублей, из федерального бюджета будет выделен 51 миллиард рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Норникель" выделит еще 150 миллиардов рублей на развитие Норильска

Ранее в субботу на совещании по развитию Кузбасса премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что подписал программу развития региона.

"Общий объем финансирования программы из федерального бюджета 51 миллиард рублей, а в целом, с учетом региональных источников — 55 миллиардов рублей", — сказал Решетников.

По его словам, самый крупный блок мероприятий программы предполагает развитие инфраструктуры региона, на эти цели будет выделено 32 миллиарда рублей. Ключевой объект — строительство автомобильного обхода города Кемерово. По словам министра, объем финансирования дороги — 42 миллиарда рублей, половина из них будет выделена из федерального бюджета, вторая половина — привлечена регионом в рамках государственно-частного партнерства. Путин провел совещание по развитию угольной отрасли

Решетников рассказал, что в рамках программы будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, будут построены магистральные водопроводы и прочее.

В части социального развития региона в программу включены мероприятия на сумму более чем 6 миллиардов рублей, в том числе строительство школы в Новокузнецке и больницы в Междуреченске. Кроме того, предусмотрены финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот, а также средства на переселение граждан из аварийного жилья.