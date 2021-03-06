КЕМЕРОВО, 6 мар — ПРАЙМ. Объем финансирования программы социально-экономического развития Кемеровской области на 2021-2024 годы составляет 55 миллиардов рублей, из федерального бюджета будет выделен 51 миллиард рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

" Годовое собрание акционеров "Норникеля"

"Норникель" выделит еще 150 миллиардов рублей на развитие Норильска

Ранее в субботу на совещании по развитию Кузбасса премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что подписал программу развития региона.

"Общий объем финансирования программы из федерального бюджета 51 миллиард рублей, а в целом, с учетом региональных источников — 55 миллиардов рублей", — сказал Решетников.

По его словам, самый крупный блок мероприятий программы предполагает развитие инфраструктуры региона, на эти цели будет выделено 32 миллиарда рублей. Ключевой объект — строительство автомобильного обхода города Кемерово. По словам министра, объем финансирования дороги — 42 миллиарда рублей, половина из них будет выделена из федерального бюджета, вторая половина — привлечена регионом в рамках государственно-частного партнерства.

Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ

Путин провел совещание по развитию угольной отрасли

Решетников рассказал, что в рамках программы будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, будут построены магистральные водопроводы и прочее.

В части социального развития региона в программу включены мероприятия на сумму более чем 6 миллиардов рублей, в том числе строительство школы в Новокузнецке и больницы в Междуреченске. Кроме того, предусмотрены финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот, а также средства на переселение граждан из аварийного жилья.