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Объем инвестиций в экономику Москвы достиг 3,6 триллиона рублей
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Объем инвестиций в экономику Москвы в 2020 году достиг 3,6 триллиона рублей, что на 1,7% больше, чем в 2019, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со... ПРАЙМ, 09.03.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Объем инвестиций в экономику Москвы в 2020 году достиг 3,6 триллиона рублей, что на 1,7% больше, чем в 2019, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"По предварительным данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7% и достигли 3,6 триллиона рублей. На долю столицы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", — приводятся на сайте слова Ефимова.
Отмечается, что сохранить инвестактивность в 2020 году помогла система мер поддержки, куда входят предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, различные субсидии и льготные займы, снижение налоговой нагрузки посредством спецстатусов.
"Сегодня пакетом налоговых льгот пользуются уже 123 московские компании: 58 промышленных комплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов", — добавляются на сайте слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.