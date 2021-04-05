МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил правительству добиться опережающего роста доходов граждан, а также увеличить инвестиции в субъектах из списка "отстающих". Пункт об этом содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина РФ.

Речь идет о десяти регионах.

Подготовить доклад об этом необходимо в срок до 1 июля текущего 2021 года, далее — раз в полугодие.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал", — говорится в документе.

Ответственные за исполнение поручения:

премьер-министр РФ Михаил Мишустин,