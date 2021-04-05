Путин потребовал увеличить доходы россиян
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил правительству добиться опережающего роста доходов граждан, а также увеличить инвестиции в субъектах из списка "отстающих". Пункт об этом содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина РФ.
Речь идет о десяти регионах.
Подготовить доклад об этом необходимо в срок до 1 июля текущего 2021 года, далее — раз в полугодие.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал", — говорится в документе.
Ответственные за исполнение поручения:
- премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
- высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) Республики Адыгея, Республики Алтай, Республики Калмыкия, Республики Карелия, Республики Марий Эл, Республики Тыва, Чувашской Республики, Алтайского края, Курганской области, Псковской области.
https://1prime.ru/regions/20210405/833394519.html