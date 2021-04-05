МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня проанализировать уровень и динамику цен на основные виды сельхозпродукции в Дальневосточном федеральном округе и представить меры для выравнивания их со среднероссийскими, сообщается на сайте президента по итогам совещания с членами правительства. Путин поручил повысить доступность авиаперевозок с Дальнего Востока

Поручение дано правительству РФ совместно с органами государственной власти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

"С учетом ранее данных поручений провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и принять меры, направленные на сокращение разрыва по отношению к средним по России уровням в ценах на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в Дальневосточном федеральном округе", — говорится в сообщении.

Доклад — до 1 июня 2021 года, отмечается в поручении. Россиян предупредили о подорожании вина и фруктов

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить "реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал".

Доклад должен быть представлен до 1 июля 2021 года, далее – раз в полугодие.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, высшие должностные лица Республики Адыгея, Республики Алтай, Республики Калмыкия, Республики Карелия, Республики Марий Эл, Республики Тыва, Чувашской Республики, Алтайского края, Курганской области, Псковской области.