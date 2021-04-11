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Правительство поддержит бюджеты двух регионов
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Правительство РФ выделило более 2,8 миллиарда рублей на поддержание бюджетов Еврейской автономной и Костромской областей, сообщается на сайте кабмина. "Еврейская автономная и... ПРАЙМ, 11.04.2021
бюджет, регионы, правительство рф, новости, экономика, регионы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 2,8 миллиарда рублей на поддержание бюджетов Еврейской автономной и Костромской областей, сообщается на сайте кабмина.
"Еврейская автономная и Костромская области получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетов. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ЕАО получит более 1,5 миллиарда рублей на финансирование расходов на медицинское страхование неработающих граждан и соцвыплаты, а также на пополнение фонда оплаты труда.
Костромской области передадут 1,36 миллиарда рублей. Их планируется направить на зарплаты работникам бюджетной сферы.
"Принятое решение поможет властям на местах полностью выполнить социальные обязательства перед гражданами, позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов", — подчеркивается в сообщении.