МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 2,8 миллиарда рублей на поддержание бюджетов Еврейской автономной и Костромской областей, сообщается на сайте кабмина. Правительство выделило регионам средства на оснащение медучреждений

"Еврейская автономная и Костромская области получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетов. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕАО получит более 1,5 миллиарда рублей на финансирование расходов на медицинское страхование неработающих граждан и соцвыплаты, а также на пополнение фонда оплаты труда.

Костромской области передадут 1,36 миллиарда рублей. Их планируется направить на зарплаты работникам бюджетной сферы.

"Принятое решение поможет властям на местах полностью выполнить социальные обязательства перед гражданами, позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов", — подчеркивается в сообщении.