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Власти направят средства на строительство объектов для Универсиады-2023
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Правительство России направит более 9,6 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов в Екатеринбурге для XXXII Всемирной летней универсиады, сообщается на сайте кабмина... ПРАЙМ, 18.04.2021
строительство, финансирование, правительство рф, новости, экономика, регионы, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Правительство России направит более 9,6 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов в Екатеринбурге для XXXII Всемирной летней универсиады, сообщается на сайте кабмина.
"Свыше 9,6 миллиардов рублей будет направлено в Свердловскую область на софинансирование строительства спортивных объектов для Всемирной летней универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021–2023 годы. Из них более 8,5 миллиарда рублей пойдёт на строительство Дворца водных видов спорта, остальные – на строительство Центра художественной и эстетической гимнастики.
По словам Мишустина, всего для Универсиады потребуется построить, реконструировать или отремонтировать свыше 40 спортивных объектов.