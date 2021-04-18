МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Правительство России направит более 9,6 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов в Екатеринбурге для XXXII Всемирной летней универсиады, сообщается на сайте кабмина. Правительство выделило регионам средства на оснащение медучреждений

"Свыше 9,6 миллиардов рублей будет направлено в Свердловскую область на софинансирование строительства спортивных объектов для Всемирной летней универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021–2023 годы. Из них более 8,5 миллиарда рублей пойдёт на строительство Дворца водных видов спорта, остальные – на строительство Центра художественной и эстетической гимнастики.

По словам Мишустина, всего для Универсиады потребуется построить, реконструировать или отремонтировать свыше 40 спортивных объектов.