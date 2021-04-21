МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия в настоящее время имеет возможности нарастить инвестиции в инфраструктуру и предложить регионам новые инструменты развития, заявил президент страны Владимир Путин. Путин предложил выдавать регионам кредиты из бюджета по ставке до 3%

"Сейчас за счет возможностей бюджета и наших резервов мы можем нарастить вложения в поддержку инвестиций в инфраструктуру, а также предоставить регионам новые инструменты развития", — сказал он, оглашая послание Федеральному собранию.

Путин добавил, что для их запуска потребуются поправки в законодательство. "Рассчитываю, что все парламентские фракции — "Справедливая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Единая Россия" — их поддержат", — отметил он.

Кроме того, президент РФ призвал регионы чётко и ритмично работать с инфраструктурными проектами, а правительству России помогать коллегам при возникновении сложностей.

"Давайте работать ритмично и чётко … Своевременно надо всё делать, готовить надо эти проекты (инфраструктурные – ред.), не прибегать надо с картинками в правительство", — заявил Путин. Путин дал поручения по сдерживанию инфляции вблизи 4%

Президент отметил, что правительство РФ в то же время должно "быстро перерабатывать" эти проекты, а также помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".

"Помочь надо коллегам, а не отбрасывать в корзину. … Некоторые не могут сделать так, как вы требуете. Помогите им, и тогда работа пойдёт", — сказал он.

Средства инфраструктурных кредитов и Фонда национального благосостояния (ФНБ) должны работать на все регионы России, заявил Владимир Путин.

"И инфраструктурные кредиты, и ресурсы Фонда национального благосостояния будут работать на все регионы России. Так же, как и наш новый национальный проект в сфере туризма", — сказал он.