МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Укрупнение регионов в России возможно, в некоторых случаях это даже будет экономически целесообразно, но только в случае соответствующей инициативы со стороны жителей конкретных субъектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Хуснуллин предложил сократить количество регионов в России

Во вторник, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить.

Представитель Хуснуллина уточнил РИА Новости, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. Он пояснил, что вице-премьер лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов.

"Нет, не исключают. Но это может идти только снизу (по инициативе жителей конкретных регионов), то есть, это не может навязываться", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не исключают ли в Кремле такое объединение регионов при согласии жителей.

"Существуют разные экспертные точки зрения, в том числе и такая точка зрения, которую озвучил Хуснуллин. Во многих регионах действительно экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения. Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов. Вы знаете, что далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения в настоящее время, это является определяющим фактором", — подчеркнул представитель Кремля.