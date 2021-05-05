МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина.

"Часть поручений Михаила Мишустина касаются поддержки регионов. Президент поставил задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов. Указанный вопрос Минфин по поручению Михаила Мишустина должен проработать до 21 мая", — говорится в сообщении.