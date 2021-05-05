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Минфин представит меры по финансовой устойчивости бюджетов регионов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов, соответствующие поручения опубликованы на... ПРАЙМ, 05.05.2021
бюджет, регионы, минфин рф, новости, экономика, регионы, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина.
"Часть поручений Михаила Мишустина касаются поддержки регионов. Президент поставил задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов. Указанный вопрос Минфин по поручению Михаила Мишустина должен проработать до 21 мая", — говорится в сообщении.