МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ситуация с бюджетами регионов РФ выправляется, у подавляющего большинства доходы растут, а общий объем долга регионов РФ снизился в начале текущего года на 3% — до 25% от их общих доходов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. В российском регионе может исчезнуть онлайн-торговля

"Ситуация с бюджетами регионов выправляется, это хорошо. Мы видим уже за период с начала года, что доходы бюджетов регионов растут: темпы роста — 18% к уровню прошлого года. А если мы возьмём год нековидный 2019 — то все равно темп роста плюс 10%", — сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" по итогам отчета правительства в Госдуме.

Причём, по его словам, положительный результат отмечается в 79 из 85 российских регионов. "Если посмотреть по общей сбалансированности регионов, то также ситуация неплохая — почти полтриллиона рублей профицит бюджетов, почти в два раза больше, чем в прошлом году", — добавил он.

Расходы субъектов РФ, по словам главы Минфина, также увеличились — с начала года их рост составил 14%. "Самое главное, снижается долговая нагрузка. Общий объём долга по сравнению с прошлым годом снизился на 3% и составил где-то около 25% их собственных доходов", — рассказал он.

"Эти цифры готовят о том, что ситуация нормализуется. И это правильно. Теперь наша задача заключается в том, чтобы сделать нашу систему межбюджетных отношений более справедливой", — заключил министр.