МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские регионы все активнее используют такой инструмент как субфедеральные облигации для финансирования крупномасштабных проектов, в том числе инфраструктурных.

Такую тенденцию отметили участники круглого стола "Развитие рынка субфедеральных облигаций. Платформенные решения и ESG-факторы", прошедшего в Совете Федерации. В дискуссии принимали участие представители Совета Федерации, Госдумы, Центрального Банка России, министерства финансов и региональных властей.

Субфедеральные облигации — это долговые ценные бумаги, выпускаемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, имеющие хождение на рынке наряду с государственными (ОФЗ) и корпоративными облигациями. На сегодняшний день есть целый ряд регионов, которые довольно давно и успешно применяют данный инструмент, понимая, что выгодней и проще работать с "длинными" и более "дешёвыми" деньгами.

"Инструмент субфедеральных займов был в значительной степени востребован в прошлом году и будет востребован в еще большем объеме в 2021 году. Судя по бюджетным планам российских регионов, 29 субъектов запланировали выход на рынок в этом году", — отметил в ходе дискуссии замминистра финансов РФ Тимур Максимов.

РЕГИОНЫ ИДУТ НА РЕКОРДЫ

Как особо отметил Максимов, в этом году регионы планируют привлечь рекордную сумму для рынка субфедеральных займов.

"У нас есть и правовая база для успешной работы регионов на рынке, и качественная инфраструктура, созданная за последние 10 лет. И самое главное — есть инвесторы, есть спрос со стороны рынка на бумаги регионов, что позволяет уже сегодня активно пользоваться этим инструментом", — особо подчеркнул замминистра финансов.

Субфедеральные облигации должны, как и ОФЗ, демонстрировать и ликвидность, и безопасность, и в то же время — помогать регионам решать свои хозяйственные задачи, полагает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Нам нужно модернизировать ЖКХ, инфраструктуру. Облигации, как инструмент заимствований, помогут в решении этих вопросов", — сказал Швецов.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, краевые власти планируют использовать этот инструмент для обеспечения финансирования строительства объектов в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми. Планируемая сумма займа на рынке — 5 млрд. рублей.

Депутат ГД от Пермского края, член комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов считает, что в настоящее время долговая нагрузка субъектов Российской Федерации остается на относительно низком уровне и данные средства могли бы существенно помочь регионам нарастить объемы вложений в экономические проекты для стимулирования занятости в субъекте и реализации национальных проектов.

"Выпуск целевых облигаций поможет региону профинансировать и инженерную инфраструктуру, и транспорт, и социальную сферу, а также программы комплексного развития территории", — отметил Скриванов.

При этом, у правительств субъектов появится возможность более гибко подходить к выбору источников заимствований. Парламентарий подчеркнул, что облигационные займы для регионов намного выгоднее, процентная ставка по ним практически в 2 раза меньше чем по кредитам в коммерческих банках.

НА ЧТО НАПРАВЯТ ДЕНЬГИ

Скриванов напомнил, что на состоявшемся в марте заседании думского комитета по финансовому рынку он поинтересовался мнением Министра финансов России по вопросу стимулирования региональных заимствований путем частичной компенсации региону-эмитенту размера купонных выплат по выпущенным облигациям.

"Антон Германович положительно отреагировал на мои предложения и пообещал дать поручение детально изучить вопрос, особенно в части финансирования строительных и инфраструктурных проектов, в общем всего того, что имеет отношение к национальным проектам", — пояснил депутат.

"Считаю, что это может быть реализовано, только надо будет определить источник финансирования компенсации этого купонного дохода. В целом это повысит инвестиционную привлекательность данного инструмента и позволит реализовать целый ряд проектов, которые без этого не могли бы быть реализованы", — подытожил Максимов.