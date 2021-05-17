МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ определит штраф "Почте России" за надбавки к тарифам на посылки для труднодоступных населенных пунктов страны, сообщается на сайте ФАС. ФАС и операторы связи разработают меры борьбы со спам-звонками

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2019 года "Почта России" ввела для таких населенных пунктов дополнительную надбавку в размере 100% к сумме оплаты за посылку. ФАС увидела в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции, "Почте России" было выдано предупреждение. Сообщается, что в связи с неисполнением предупреждения в установленный срок ФАС возбудила дело и признала организацию нарушившей закон о защите конкуренции.

"Еще до окончания рассмотрения дела "Почта России" отказалась от взимания надбавки, в результате чего антимонопольный орган решил не выдавать предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Вместе с тем, за нарушение антимонопольного законодательства организации будет назначен штраф", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что отмена надбавки позволит жителям труднодоступных населенных пунктов пользоваться услугами почтовой связи на равных условиях с остальными гражданами РФ.