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"Почта России" получит штраф за наценки для труднодоступных регионов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ определит штраф "Почте России" за надбавки к тарифам на посылки для труднодоступных населенных пунктов страны, сообщается на сайте ФАС... ПРАЙМ, 17.05.2021
регионы, посылки, тарифы, почта россии, фас, новости, экономика, регионы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ определит штраф "Почте России" за надбавки к тарифам на посылки для труднодоступных населенных пунктов страны, сообщается на сайте ФАС.
Ранее сообщалось, что с 1 октября 2019 года "Почта России" ввела для таких населенных пунктов дополнительную надбавку в размере 100% к сумме оплаты за посылку. ФАС увидела в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции, "Почте России" было выдано предупреждение. Сообщается, что в связи с неисполнением предупреждения в установленный срок ФАС возбудила дело и признала организацию нарушившей закон о защите конкуренции.
"Еще до окончания рассмотрения дела "Почта России" отказалась от взимания надбавки, в результате чего антимонопольный орган решил не выдавать предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Вместе с тем, за нарушение антимонопольного законодательства организации будет назначен штраф", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что отмена надбавки позволит жителям труднодоступных населенных пунктов пользоваться услугами почтовой связи на равных условиях с остальными гражданами РФ.