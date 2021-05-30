МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень проектов, на реализацию которых регионы могут направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, сообщается на сайте кабмина. Названы регионы с наименьшим давлением на бизнес

Отмечается, что это будет стимулировать инвестиционную активность в регионах. Они смогут одновременно направлять средства на развитие экономики и снижать свою долговую нагрузку.

"Правительство расширило перечень отраслей и проектов, на реализацию которых регионы имеют право направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении.

Добавляется, что ранее для поддержки регионов был продлен период погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, а высвобождаемые в результате этого средства разрешили направлять на создание или реконструкцию объектов, которые нужны для запуска новых инвестпроектов в сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве, туризме.

"Новое постановление расширяет перечень таких направлений. Теперь в нем также транспорт общего пользования, строительство аэропортовой инфраструктуры, обеспечение электрической энергией, газом и паром", — отмечается в сообщении. Найден альтернативный способ дать денег регионам России

Кроме того, средства теперь можно вкладывать в том числе в инфраструктуру промышленных парков и технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров.

Добавляется, что для прохождения отбора стоимость нового инвестпроекта должна составлять не менее 50 миллионов рублей. Также при отборе будут учитывать соотношение объема частных инвестиций и бюджетных средств, которые направляются на реализацию проекта.

"Одним из условий также является наличие соглашения о намерениях, заключенного между региональным руководством и потенциальным инвестором", — говорится в сообщении.